Leraren Gomarus moesten ook homoseksuele collega’s verklikken

Personeelsleden van het Gomarus in Gorinchem moesten bij de leiding niet alleen homoseksuele leerlingen maar ook homoseksuele collega’s melden.

Dat blijkt uit de ‘notitie seksualiteit’ uit 2016 van de reformatorische school die openbaar is gemaakt door het Ministerie van Onderwijs na een WOB-verzoek.

In de notitie staat over de ‘homofiele gerichtheid van personeelsleden’: “Wanneer een personeelslid hoort dat een collega een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan stelt hij (na zijn collega hierover geïnformeerd te hebben) het College van Bestuur op de hoogte. Het College van Bestuur gaat vervolgens in gesprek met het betrokken personeelslid.’

De inspectie heeft de leiding van de Gomarus-scholengemeenschap opgedragen de omstreden notitie te herzien. In een reactie daarop laat bestuursvoorzitter Chris Flikweert aan het AD weten: “Er ligt ondertussen een nieuw document ‘sociale veiligheid en seksuele diversiteit’, dat ook al gedeeld is met de onderwijsinspectie. We wachten nu rustig het eindonderzoek af dat de inspectie begin volgend jaar gaat houden. Vóór die tijd gaan we dit beleidsdocument van de school in ieder geval niet met anderen delen.”

De school kwam in het nieuws nadat NRC berichtte over oud-leerlingen die gedwongen werden uit de kast te komen.

Daarop startte de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek en deed vervolgens aangifte gedaan omdat leerlingen er gediscrimineerd zouden worden vanwege hun seksuele geaardheid. Het Openbaar Ministerie doet nu onderzoek naar de school.

(Bron: AD; Gomarus Scholengemeenschap)

