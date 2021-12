COA verbiedt LHBTI-uitingen in beschermde units Ter Apel

on

In de beschermde LHBTI-units in Ter Apel is het niet langer toegestaan om regenboogstickers, -vlaggen of andere LHBTI-gerelateerde zaken zichtbaar te hebben. Dat meldt LGBT Asylum Support.

De maatregel komt na de aanval vorige week, toen LHBTI-asielzoekers werden belaagd, bedreigd en mishandeld door andere asielzoeksters uit het centrum.

“Dit is werkelijk de omgekeerde wereld”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. “Het COA richt uit veiligheid beschermde LHBTIi-units in. Die werken als een veilige haven in opvanglocaties waar LHBTI-asielzoekers zich vaak voor het eerst in hun leven veilig voelen. Daar hoort ook hun trotse identiteit bij. Vervolgens legt het COA de verplichting op onder de noemer van veiligheid dat deze identiteit niet zichtbaar mag zijn. Dat is geen oplossing van het structureel probleem van LHBTI-discriminatie in opvangcentra. Want het probleem ligt juist bij de cultuur die LHBTI’ers niet accepteert en die al jaren bepalend is in opvangcentra. Bovendien gaat het hier niet om een politieke of religieuze uiting maar om identiteit. Dat is heel wat anders.”

Gemeenschappelijke ruimtes

De bewoners van speciale LHBTI-units in Ter Apel zijn volgens Kortekaas geschokt.

“Het COA zei dat we alle foto’s moesten verwijderen. Ze hingen aan de muren in onze gemeenschappelijke ruimtes. We kregen uitleg dat die foto’s seksuele activiteiten bevatten en niet zijn toegestaan vanwege kinderen. Ook omdat ze homofobe mensen een bepaalde richting op sturen. Alleen in onze eigen kamers mogen we foto’s ophangen.”

De uitingen waar het om gaat zijn regenboogstickers, gehaakte roze hartjes van de Roze Zaterdag in Leeuwarden, afbeeldingen onder meer uit het Nederlandse/Engelse tijdschrift GayNews en een kunstkalender.

Terug in de kast

Kortekaas: “We schrijven nogmaals de staatssecretaris aan wat bedoeld wordt met ‘de Nederlandse waarden’ als LHBTI-asielzoekers in Nederland verzocht worden om terug in de kast te gaan. Zoals recent een homoseksuele asielzoeker die door vijf mannen ernstig mishandeld en bedreigd werd met een pistool omdat hij een pet droeg waarin een regenboogpatroon verwerkt was. Het COA verzocht hem daarop deze niet meer te dragen wat hij weigerde. We vragen ons af, waarom hangt dan bij elke azc, dankzij LGBT Asylum Support, een regenboogvlag?”

(Bron en foto’s: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws