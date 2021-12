Eurovisie Songfestival valt miljoenen euro’s goedkoper uit

on

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft minder geld gekost dan verwacht. Door het aangepaste programma heeft de organisatie van zijn budget 3,7 miljoen euro overgehouden.

In totaal is 19 miljoen euro uitgegeven.

Vanwege de coronapandemie werden onderdelen aangepast of geschrapt, waardoor er minder geld is uitgegeven dan begroot. Wel hebben ondernemers in de stad minder aan het festival verdiend. Dat kwam doordat er minder buitenlandse bezoekers naar de stad kwamen en horecagelegenheden zich moesten houden aan beperkende maatregelen, zegt de gemeente.

In totaal verdienden Rotterdamse ondernemers 2,8 miljoen euro aan het festival. Festivalbezoekers, medewerkers van de organisatie en delegaties van deelnemende landen waren goed voor ruim 17.000 hotelovernachtingen, meldt RTV Rijnmond.

Het college van de gemeente kijkt “tevreden en enthousiast” terug op het evenement en organiseert graag een “volgend evenement van wereldformaat”.

De finale van het Eurovisie Songfestival trok in Nederland bijna 5,5 miljoen kijkers. Wereldwijd keken er in totaal 183 miljoen mensen.

