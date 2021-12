Coalitie belooft werk te maken van LHBTI-rechten

on

Het nieuwe kabinet gaat het regenboogakkoord uitvoeren, staat in het coalitie-akkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Dat betekent onder meer dat er wetsvoorstellen komen om geweld tegen LHBTIQ+ aan te pakken, meer aandacht voor acceptatie door scholen, en dat mensen die zich geen man of vrouw voelen een X in hun paspoort kunnen krijgen.

De partijleiders van ChristenUnie, D66, VVD en CDA geven een toelichting op het coalitieakkoord.

“Dit is goed nieuws voor de Regenbooggemeenschap”, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug van LHBTI-belangenvereniging COC. Op dertien maart sloot het COC met tien lijsttrekkers van partijen die meededen aan de Tweede Kamerverkiezingen het Regenboogakkoord. Daarin beloven de partijen dat ze maatregelen nemen tegen geweld en discriminatie.

Zorgvuldig

In het coalitieakkoord staat letterlijk: “We blijven werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Het Regenboogakkoord is hiervoor de basis. We voeren dit akkoord zorgvuldig uit met (initiatief)wetgeving en beleid.”

Het COC zegt: “We zijn er nog niet, we gaan de uitvoering de komende tijd kritisch volgen, maar dit is zeer hoopgevend”.

