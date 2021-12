“Hongarije schendt internationaal recht met anti-LHBTI-wet”

on

Een panel van deskundigen van het mensenrechtenorgaan van de Raad van Europa vindt dat de anti-LHBTI-wet in Hongarije discriminerend is en in strijd met internationale mensenrechtennormen.

De wijzigingen in de wet verbieden het om homoseksualiteit en verandering van sekse te ‘promoten’ onder minderjarigen. Boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is, worden verboden. Ook reclame-uitingen waarin homo- of transseksualiteit wordt ‘genormaliseerd’ mag niet meer worden getoond.

De rechtse premier Viktor Orbán zegt dat de wetswijzingen bedoeld zijn om kinderen en gezinnen te beschermen en niet gericht zijn op volwassenen.

De regering kreeg scherpe kritiek van de Europese Commissie en leden van de LHBTI+ gemeenschap die zeggen dat ze seksuele minderheden stigmatiseren en gesprekken over seksuele geaardheid onderdrukken.

De Europese Commissie voor Democratie door Recht concludeert dat de wetswijzigingen in Hongarije “niet voldoen aan de positieve verplichting van Hongarije om ervoor te zorgen dat het onderwijssysteem kinderen objectieve en onbevooroordeelde informatie geeft over genderidentiteit en seksuele oriëntatie.”

De wijzigingen dragen bij aan het creëren van een “bedreigende omgeving” waarin LHBTI+kinderen het slachtoffer kunnen worden van pesterijen en intimidatie, aldus de deskundigen.

Ze “laten alleen ruimte over voor eenzijdig en bevooroordeeld onderwijs, waardoor deuren worden geopend voor stigmatisering en discriminatie” van LHBTI+’ers.

De commissie betreurt het ook dat de hervorming “overhaast is aangenomen, zonder overleg met het maatschappelijk middenveld en de politieke oppositie”.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, heeft twee afzonderlijke juridische procedures gestart tegen de Hongaarse regering over wat zij inbreuken op LHBTI+ rechten noemde.

Critici zeggen dat Orbán en zijn partij Fidesz de wetswijzigingen hebben opgevoerd in een poging de premier af te schilderen als de bewaker van christelijke waarden tegen het westerse liberalisme. Ook het blokkeren van migranten om door Hongarije te reizen en het sluiten van particuliere liberale media-instellingen, moeten in dat licht gezien worden. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Hongarije.

