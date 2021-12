Roep om einde verbod buitenechtelijke seks in Marokko

on

Een groeiend aantal mensen in Marokko roept op om alle wetten in te trekken die seksuele relaties tussen ongehuwde mensen strafbaar stellen, waaronder de wetten die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verbieden.

De beweging noemt zich #Stop490 en is vooral op sociale media actief.

De naam is een verwijzing naar sectie 490 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht, dat buitenechtelijke seks strafbaar stelt. De beweging kwam op gang in januari. Een vrouw werd toen veroordeeld tot een maand gevangenisstraf nadat haar ex-vriend een seksvideo had gedeeld die hij had opgenomen zonder haar toestemming.

Campagnevoerders willen ook dat Marokko sectie 489 schrapt, dat intimiteit tussen personen van hetzelfde geslacht strafbaar stelt, en sectie 491, die overspel strafbaar stelt. De wetten werden ingevoerd door de Franse koloniale autoriteiten in 1953, kort voordat Marokko onafhankelijk werd.

Jarenlang heeft de conservatief georiënteerde regering van Marokko zich verzet tegen oproepen tot hervorming van wetten die werden beschouwd als het behoud van de traditionele islamitische moraal. Maar in september leed de regering een verpletterende nederlaag bij de nationale verkiezingen die een meer liberale en progressieve coalitie aan de macht brachten. De regering heeft een herziening van het volledige wetboek van strafrecht beloofd, maar heeft zich niet verplicht tot intrekking van de artikelen 489, 490 of 491.

Toerisme

De roep om hervorming van het wetboek van strafrecht wordt gesteund door de toerisme- en horecasector. De wettelijke beperkingen op het verhuren van kamers aan ongehuwde stellen wordt beschouwd als een belemmering voor het promoten van toerisme.

De moraliteitswetten maken het voor ongehuwde Marokkanen moeilijk om binnen hun eigen land te reizen. Vrouwen zeggen dat ze geen hotelkamers kunnen huren zonder een mannelijk familielid, omdat hoteliers bang zijn in aanvaring te komen met de zedenpolitie die hen zal beschuldigen van prostitutie, overspel of ontucht. Tegelijkertijd melden hoteliers en reizigers ook dat ze smeergeld moeten betalen aan politieagenten om ze de andere kant op te laten kijken.

Coming Out Dag

Maroccan Outlauws is een van de bewegingen die zich inzetten voor hervormingen.

“We hopen dat het op een dag in Marokko mogelijk zal zijn om naar buiten te komen zonder vervolgd te worden. Omdat we weten hoe moeilijk het tegenwoordig is, zo niet onmogelijk, om dat te doen! De strijd gaat door #STOP489”, tweette Maroccan Outlaws op Coming Out Dag in oktober.

(Bron: Rights Africa; afbeelding Marocco Outlaws)

