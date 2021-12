EU-Hof: ouders van gelijk geslacht en hun kinderen zijn een gezin

on

In een baanbrekend arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een kind en zijn ouders van gelijk geslacht als gezin moeten worden erkend.

Dat houdt in dat het kind een paspoort moet krijgen en dat het gezin vrij verkeer moet hebben in alle lidstaten van de Europese Unie.

De zaak werd aangespannen toen een stel van gelijk geslacht in Bulgarije geen geboorteakte kon krijgen voor hun in Spanje geboren dochter.

De Bulgaarse autoriteiten stelden zich op het standpunt dat het echtpaar, van wie er één Bulgaars is, niet als ouders kunnen worden geregistreerd op de geboorteakte van het kind.

Volgens de huidige Spaanse wet kan het kind geen Spaans staatsburgerschap verkrijgen omdat geen van de ouders Spaans staatsburger is. Het kind werd ook het Britse staatsburgerschap ontzegd omdat een van de moeders werd geboren in Gibraltar en op grond van de British Nationality Act (1981) het staatsburgerschap niet kan worden overdragen aan haar dochter.

Statenloosheid

Daarom verzocht de moeder om het Bulgaarse staatsburgerschap voor hun dochter. De Bulgaarse autoriteiten hebben een verzoek om het staatsburgerschap van het kind afgewezen, met het argument dat een kind geen twee moeders kan hebben, en weigerden een geboorteakte af te geven waarin de ouders twee personen van gelijk geslacht zijn.

Het kind werd daarmee het Bulgaarse, en dus het Europese staatsburgerschap, ontnomen en liep het risico op statenloosheid. Momenteel heeft het kind geen persoonlijke documenten en kan het Spanje, het land van de gewone verblijfplaats van het gezin, niet verlaten. Het gebrek aan documenten beperkt bovendien haar toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid in Spanje.

In Bulgarije worden homohuwelijken en geregistreerde partnerschappen van hetzelfde geslacht niet erkend.

Het Europees Hof van Justitie heeft dinsdag geoordeeld dat het in strijd is met de grondrechten die worden gewaarborgd door de artikelen 7 en 24 van het Handvest. De uitspraak stelt dat de Bulgaarse autoriteiten verplicht zijn om een ​​identiteitskaart of paspoort af te geven aan het kind.

Enorme stap

De ouders zijn verheugd over de uitspraak: “We zijn enthousiast over de beslissing en kunnen niet wachten om haar de papieren te bezorgen en eindelijk onze families te kunnen zien na meer dan twee jaar. Het is belangrijk voor ons om een ​​familie te zijn, niet alleen in Spanje maar in elk land in Europa en uiteindelijk gaat het gebeuren. Dit is een langverwachte stap vooruit voor ons, maar ook een enorme stap voor alle LHBT-families in Bulgarije en Europa.”

(Bron: ILGA Europe; foto: Hof van Justitie van de Europese Unie – G.Fessy)

