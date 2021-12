Pride Photo tentoonstelling vanaf woensdag te zien in Zwolle

on

Foto’s van de Pride Photo Award 2020 zijn vanaf woensdag te zien op het Rodetorenplein in Zwolle. Het gaat om een selectie uit de ruim 2.500 inzendingen die te zien is op twintig panelen die op het plein staan opgesteld.

“Het totaal geeft een divers inkijkje in levens en werelden die voor veel mensen nieuw, verrassend, of mogelijk een beetje oncomfortabel zullen zijn. Ik ben er van overtuigd dat hij vele ogen zal openen en mensen aan het denken zal zetten”, zegt Pride Photo directeur Hein-Jan Keijzer.

Samen met gastcurator Micha Bruinvels (voorheen World Press Photo) zijn er hoogwaardige foto’s gekozen die diverse urgente onderwerpen agenderen. Zo komen eenzaamheid onder ‘roze’ oudere, LHBTQ+ vluchtelingenproblematiek, geweld tegen transgender personen, en Black Lives Matter aan bod.

De tentoonstelling confronteert de bezoekers ook op speelse wijze met eigen vooroordelen en aannames. De thema’s worden benoemd in korte teksten op de panelen. Wie meer duiding wil, kan een QR-code scannen, waarmee aanvullende informatie over de fotograaf, het werk en de thematiek is op te roepen.

Bij sommige panelen is een audiofragment te beluisteren.

De tentoonstelling wordt woensdag geopend door Dorrit de Jong, wethouder Diversiteit van de gemeente Zwolle. Zij noemt het waardevol dat Pride Photo naar Zwolle komt. “Met deze bijzondere serie internationale foto’s willen we de nieuwsgierigheid bij de Zwollenaren wekken. Kijk naar andere mensen en andere leefwerelden en probeer ze te begrijpen. Daarmee komen gelijke rechten en gelijke kansen weer een stukje dichterbij.”

Tentoonstelling is tot en met zondag 9 januari 2022 gratis te bezoeken op het Rodetorenplein in Zwolle.

(Foto: Kennedi carter – Black Pride)

