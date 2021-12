Guus vertelt over vernielingen op zijn school op Paarse Vrijdag

on

Guus is lid van de GSA, de Gender and Sexuality Alliance, op zijn middelbare school in Oldenzaal. Hij vertelt dat er op zijn school paarse versierselen werden vernield.

Paarse ballonnen werden lek geprikt en paarse armbandjes werden in brand gestoken.

De school heeft een aantal leerlingen geschorst, vertelt Guus in de Roze Golf van zondag 12 december.

Het viel hem op dat er vooral veel jongens waren, die niet iets paars droegen. Blij verrast was hij dat veel docenten wel iets paars droegen.

Verder aandacht voor het jarige COC en Barry van Cornewal belicht de kansen van S10 op het Eurovisie Songfestival.

De Roze Golf duurt zondagavond tot elf uur. Het programma Ongelofelijk komt wederom te vervallen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 12 december tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

