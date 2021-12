Spelersmakelaar: “Meerdere profvoetballers blijven in de kast”

on

“Ik ken spelers die homoseksueel zijn, maar als ze uit de kast zouden komen zou dat voor hun carrière dramatisch zijn geweest”. Dat zegt spelersmakelaar Rob Jansen in de voorlopig laatste aflevering van NPO Radio 1-podcast De Schaduwspits.

In de podcast onderzoeken NOS-presentatoren Winfried Baijens, Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst waarom voetbal en LHBTI’er zijn nog steeds zo lastig samengaan.

Zaakwaarnemer Jansen noemt geen namen, maar bevestigt verhalen over homoseksuele topvoetballers die besloten in de kast te blijven.

“Ik was verbaasd over zijn openhartigheid”, vertelt presentator Winfried Baijens. “Hij gaf ruiterlijk toe dat dit gebeurt. En waarom? Omdat het gewoon niet kon, niet kán. Omdat je allemaal shit over je heen krijgt. Jansen zegt er groot voorstander van te zijn dat dat verandert, maar onderschrijft ook: je waarde als speler wordt – helaas – minder als je uit de kast komt.”

Luister hier naar de podcast-serie De Schaduwspits.

(Bron en afbeelding: NOS)

