Paarse vrijdag wordt gevierd op 2.500 scholen in Nederland

Op 2500 scholen in heel Nederland wordt vrijdag aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Dat houdt in dat zo’n half miljoen scholieren seksuele- en genderdiversiteit vieren op hun school door iets paars te dragen.

Op veel scholen zijn ook activiteiten, die in het teken staan van acceptatie van iedereen, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt. Sinds 2020 sluiten ook basisscholen aan.

In Steenwijkerland heeft de Stichting Regenboog Steenwijkerland twee kinderboeken uitgezocht die worden voorgelezen in een filmpje. Aan de basisscholen in de gemeente is de oproep gedaan de voorlees-filmpjes, samen met de leerlingen te bekijken in de klas.

Paarse Vrijdag is een initiatief van COC’s GSA Netwerk. GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance: een groep scholieren die vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit of genderexpressie is.

Hard nodig

Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit op school is nog altijd hard nodig. LHBTI-scholieren worden veel vaker gepest dan andere scholieren en soms pesten docenten zelfs mee, zo bleek onlangs weer uit onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Groningen. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en 14% van de scholen doet niets om LHBTI-acceptatie te bevorderen, terwijl dat sinds 2012 verlicht is. Zelfmoordcijfers onder LHBTI jongeren liggen bijna vijf keer hoger dan gemiddeld.

Spirit

Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde Staten, die eerder in 2010 voor het eerst plaatsvond als uiting tegen het pesten van LHBT+-jongeren. De kleur paars en de in Noord-Amerika gebruikte naam Spirit Day zijn ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag, die spirit (karakter) symboliseert.

(Bron: COC, Stichting Regenboog Steenwijkerland; foto: screenshot Stichting Regenboog Steenwijkerland)

