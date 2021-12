Meer sportclubs houden zich bezig met tegengaan discriminatie, blijkt uit onderzoek

on

Steeds meer sportverenigingen hebben een eigen beleid tegen discriminatie. Volgens het Mulier Instituut, dat in sport is gespecialiseerd, verdubbelde het aantal sportclubs met discriminatiebeleid in tien jaar tijd. Vooral voetbalclubs zijn bezig om racisme en homo-discriminatie tegen te gaan.

Clubbesturen zeggen dat er vaker grappen worden gemaakt over homo’s. Maar ook dat het voor homoseksuele en lesbische sporters geen probleem is om bij de club voor hun geaardheid uit te komen.

Volgens de onderzoekers vinden clubbesturen aandacht voor homodiscriminatie en het tegengaan ervan prima, maar dan het liefst ‘algemeen’ en niet perse bij hun eigen club. De media kunnen er een rol in spelen, en ook trainersopleidingen, vinden ze.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws