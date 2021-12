Almere stapt naar de rechter: “X” in paspoort moet makkelijker

on

De gemeente Almere stapt samen met een inwoner naar de rechter om te eisen dat non-binaire inwoners makkelijker een ‘X’ in hun paspoort kunnen krijgen.

Nu is daar een tijdrovende en omslachtige gang naar de rechter voor nodig en dat is volgens de gemeente overbodig.

Almeerder Panda Wezeman is non-binair. Dat betekent dat iemand zich niet als man of vrouw identificeert. Wezeman wil ook als non-binair bij de burgerlijke stand van de gemeente ingeschreven staan, met een ‘X’ bij de geslachtsaanduiding. Maar de landelijke wetgeving maakt dat volgens de gemeente nog niet makkelijk.

Onvriendelijk

Momenteel is het zo dat als iemand een ‘X’ in het paspoort wil, dat alleen via de rechter geregeld kan worden. Die kan dan gebruik maken van een specifiek wetsartikel. Deze juridische procedure kost zowel de inwoner als de gemeente veel tijd en moeite. En daarnaast legt het dus ook beslag op de tijd van een rechter, terwijl de uitkomst altijd hetzelfde is. Het zijn volgens Almere dan ook “omslachtige, onnodige en onvriendelijke juridische procedures” waar niemand bij gebaat is.

Wezeman vindt het belachelijk dat er nog steeds rechtszaken voor nodig zijn: “Persoonlijk zou ik het liefst zien dat de geslachtsregistratie helemaal wordt afgeschaft, maar ik kan begrijpen dat veel mensen emotioneel gehecht zijn aan hun M of V. Er zijn echter ook steeds meer mensen die zich niet in deze tweedeling kunnen vinden en liever met een X geregistreerd worden. Het is tijd voor een wetswijziging die dit net zo toegankelijk maakt als de binaire geslachtswijzing van M naar V of vice versa.”

Vernederend

De inwoner van Almere heeft de gang naar de rechter gemaakt om de X in het paspoort te krijgen en heeft gelijk gekregen. Toch gaat de gemeente in samenspraak met Wezeman in hoger beroep tegen de uitspraak, in de hoop dat de wetgeving zal veranderen. Wethouder Froukje de Jonge: “De omweg langs de rechter is vernederend, nutteloos en tijdrovend. Het is voor iedereen beter als er voor de werkwijze van burgerzaken spoedig deugdelijke wetgeving komt, zodat de gang naar de rechter in de toekomst helemaal niet meer plaats hoeft te vinden.”

(Bron: Omroep Flevoland, Gemeente Almere; foto: Gemeente Almere – Panda Wezenman links en wethouder Froukje de Jonge)

