Schooldirecteur ontslagen na ophangen van regenboogvlag

De ontslagen directeur van een middelbare school in Marshall in de Amerikaanse staat Minnesota, stapt naar de rechter.

Mary Kate Thomas zegt dat ze in juli dit jaar uit haar functie is gezet, nadat ze een regenboogvlag had opgehangen in de schoolkantine.

Dat viel verkeerd bij een groep medewerkers, ouders en leerlingen van de school. Ook een plaatselijke predikant was tegen de regenboogvlag op de school. Thomas werd vervolgens door de schoolleiding gedegradeerd naar een functie voor speciale projecten.

Thomas is al meer dan drie dertig jaar onderwijzer en directeur; ze was 15 jaar directeur van de Marshall Middle School. Ze hing in januari 2020 de regenboogvlag in de kantine als onderdeel van een inclusieproject op haar school, om leden van minderheden of gemarginaliseerde gemeenschappen zich welkom te laten voelen. De directeur eist schadevergoeding en herstel als directeur van de school.

Jeremy Williams, inspecteur van school, ontkent elk discriminerend gedrag.

“Marshall Public Schools zet zich in voor de opvoeding van elk kind en heeft sterke beleidslijnen en praktijken tegen discriminatie, zowel tegen studenten als tegen medewerkers. Het schooldistrict zet zich in voor het creëren van een respectvolle, inclusieve en veilige leer- en werkomgeving voor studenten, personeel en onze gezinnen. Hoewel de school geen commentaar kan geven op de specifieke beschuldigingen in de klacht, ontkent het schooldistrict elke beschuldiging van discriminerend gedrag ten stelligste. De school zal zich krachtig verdedigen tegen deze beschuldigingen.”

(Bron: CBS Minnesota; foto: Google Streetview)

