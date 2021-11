Drie tv-zenders in Hongarije negeren anti-LGBTI-wet

on

Drie tv-zenders en een aantal tijdschriften in Hongarije hebben aangekondigd meet te zullen doen aan een campagne om mensen voor te lichten over regenboogfamilies.

Daarmee negeren deze media de anti-LHBTI-wet die in juni dit jaar werd aangenomen in het parlement. De wet verbiedt elke vermelding en afbeelding van LHBTI+personen in schoolboeken en media.

De televisiezenders Comedy Central, MTV en Paramount Network gaan in Hongarije spotjes van de #ugyanaz # TheSame- campagne uitzenden over LHBTI+gezinnen. Een aantal tijdschriften plaatst advertenties die deel uit maken van de campagne, die wordt georganiseerd de non-profitorganisatie Rainbow Families.

De organisatie streeft naar gelijke behandeling van LGBTI+gezinnen.

“We geloven dat het belangrijk is om overal liefde te verspreiden en mensen eindelijk een affiche te tonen die het onderwerp bespreekbaar maakt. Dit is bijzonder belangrijk voor families naar aanleiding van de kerstdagen, daarom zal de campagne blijven lopen tot eind december”, aldus Rainbow Families.

De pluche figuren in de spotjes zijn ontworpen door Irisz Agócs, de illustrator van de Maszat-verhalenboeken. De stemmen van de poppen zijn van de acteurs Patrícia Kovács en János Kulka.

Tegen de commerciële zender RTL Klub loopt momenteel een strafonderzoek voor het uitzenden van een spotje over LHBTI+-ouderschap.

“Bescherming van kinderen”

Op televisiezenders zijn uitzendingen met LHBT+ inhoud alleen toegelaten tussen 22 uur en 5 uur.

Met de wet wil Hongarije de jeugd “beschermen” van wat gezien wordt als een aanslag op de christelijke gezinswaarden. Vanuit de Europese Unie werd een voorstel gelanceerd om als sanctie te korten op de financiële bijdrage vanuit Brussel aan Hongarije, maar dat voorstel kreeg ew weinig steun.

(Bron: BusinessAM; foto: screenshot spotje Rainbow Families)

