Excuses transgenderwet worden nu uitgesproken

on

Het kabinet maakt komende zaterdag excuses voor het strenge transgenderbeleid dat tot 2014 gold. Tot in dat jaar mochten transgenders na de transitie nooit meer in staat zijn om kinderen te krijgen. Dat leidde tot verplichte sterilisaties. Het kabinet vind dat beleid, dat vanaf 1985 tot 2014 gold, onmenselijk.

In de oude wet stond ook dat transgenders die hun geslachtsregistratie in hun geboortecertificaat aangepast wilde hebben, eerst een fysieke transitie moesten ondergaan en een onomkeerbare sterilisatie.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie) schreven in november 2020 aan de Tweede Kamer dat het kabinet excuses op zijn plaats vindt. Die worden een jaar later op 27 november 2021 dan formeel uitgesproken tijdens een bijeenkomst in Den Haag.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws