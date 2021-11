Noorse post komt met video ‘When Harry Met Santa’

on

Het begint een jaarlijkse traditie: met kerst komt Posten, de Noorse postdienst, met een feel good advertentievideo.

Dit jaar heeft de video een roze thema ter gelegenheid van het feit dat het 50 jaar geleden is dat in Noorwegen homoseksualiteit werd gedecriminaliseerd.

“Het is voor iedereen een donker jaar geweest – een wereldwijde pandemie, code rood voor onze planeet, vluchtelingencrisis en meer”, vertelde Monica Solberg, marketingdirecteur van Posten, aan LGBTQ Nation. “Misschien hebben we dit jaar een warm en oprecht liefdesverhaal nodig? Een viering van het feit dat we in Noorwegen kunnen houden van wie we willen, ondanks al het slechte dat er in de wereld gebeurt.”

Het is liefde op het eerste gezicht voor Harry en de Kerstman, maar naarmate de jaren verstrijken, willen ze allebei meer dan één kort moment per jaar om samen door te brengen.

Elk jaar wacht Harry op de Kerstman in zijn beste outfits. En elk jaar springt de Kerstman uit de schoorsteen met cadeautjes voor zijn geliefde. En de rest van het jaar blijft Harry alleen en eenzaam tot Kerstmis weer.

Totdat Harry de Kerstman een brief stuurt, met de tekst.”Lieve Kerstman, Het enige wat ik voor Kerstmis wil, ben jij.”

Harry krijgt dat jaar zijn geschenken per post., zodat de Kerstman meer tijd heeft.

De spot eindigt met de boodschap: “In 2022 zal het 50 jaar geleden zijn dat het legaal werd in Noorwegen om te houden van wie je maar wilt.”

De vorige twee video’s van Posten waren humoristisch en heel anders dan het liefdesverhaal van dit jaar. In 2019 maakte Posten grapjes over de vraag of de Maagd Maria echt maagd was en in 2020 parodieerden ze de waanzinnige tweets van Donald Trump.

“Posten is een inclusieve werkplek met een grote diversiteit en we willen het 50-jarig jubileum graag vieren met dit mooie liefdesverhaal. In de campagne van vorig jaar was de Kerstman boos op de Noorse Post, die hem de ‘zaak’ ontnam – dit jaar is de Kerstman blij dat de Noorse Post hem een ​​beetje kan ontlasten, zodat hij bij degene kan zijn van wie hij houdt.’

“Zoals altijd”, vervolgde ze, “is het belangrijkste doel van de campagne om te laten zien dat Posten altijd blijft vernieuwen. Naast de flexibiliteit van onze dienstverlening willen we deze in een maatschappelijk relevante setting plaatsen, met thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving om ons heen en voor ons bij Posten.”

“Er zullen zeker wat negatieve reacties komen uit sommige omgevingen, maar daar zijn we op voorbereid.”

Solberg verwierp het idee dat de spot politiek met Kerstmis vermengt en zei: “Het recht om te houden van wie je wilt is een fundamenteel mensenrecht en wordt in 2021 niet als een politieke kwestie beschouwd in vrije democratische samenlevingen. De Noorse Post verbindt mensen al 375 jaar met elkaar , en zal dat blijven doen, ongeacht geaardheid of genderidentiteit.”

Op 17 juni lanceert Posten ook een speciaal ontworpen postzegel ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. De postzegel is ontworpen door Camilla Kvien Jensen en heet “Love is Love”.

( LGBTQ Nation, Kampanje; foto: screenshot video)

