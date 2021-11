De Roze Golf is zondag een uur lang op de radio

on

De Roze Golf duurt zondagavond een uur! Het programma Ongelofelijk van het Humanistisch Verbond komt te vervallen, vandaar dat de Roze Golf doorgaat tot elf uur.

In het eerste half uur is het gesprek te horen met Frans Bakker en Kees van den Berg over het het homocabaret Spitsroeden en hoe daaruit de band Kadanz is ontstaan. Dit gesprek is ook terug te horen in de podcast van de Roze Golf, via Stitcher, Spotify en via iTunes.

In het tweede half uur is nieuwe muziek te horen van Remco van de Weerdt en Body & Soul. Het tweede half uur is alleen terug te luisteren via uitzending gemist.

Categorieën:Agenda, Info uit de radio-uitzending, Overijssel