Roze Golf 21-11: Hoe Spitsroeden Kadanz werd

Frans Bakker en Kees van den Berg leerden elkaar in de jaren zeventig kennen in het COC in Utrecht.

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand van het COC dachten ze dat het wel leuk zou zijn om op te treden. Zo ontstond het homocabaret Spitsroeden, waaruit uiteindelijk Kadanz uit voortkwam. Frans (links op de foto) en Kees halen herinneringen op uit die tijd.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 21 november tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

