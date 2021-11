Homoparen in Zwitserland kunnen per 1 juli 2022 trouwen

on

Paren van gelijk geslacht kunnen met ingang van1 juli 2021 trouwen of hun geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Dat heeft de Bundesrat woensdag besloten.

Daarmee lost Minister van Justitie Karin Keller-Sutter haar belofte in om snel het burgerlijk huwelijk open te stellen, nadat in een referendum vorig jaar september tweederde voor het ‘huwelijk voor iedereen’ was.

Vanaf 1 juli 2022 kunnen er in Zwitserland geen nieuwe geregistreerde partnerschappen meer worden aangegaan. Vanaf dan staat alleen het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen worden voortgezet.

Door te trouwen krijgen paren van gelijk geslacht in de toekomst ook het recht om samen kinderen te adopteren. Buitenlandse partners kunnen nu via de vereenvoudigde procedure worden genaturaliseerd. Daarnaast hebben lesbische stellen legaal toegang tot de spermabank.

Bovendien verandert het ‘huwelijk voor iedereen’ de rechtspositie van kinderen van paren van gelijk geslacht door het ouderschap van de niet-biologische ouder vanaf de geboorte te erkennen.

Anonieme spermadonatie, eiceldonatie en draagmoederschap blijven verboden. De strijd voor een ‘huwelijk voor iedereen’ was lang: acht jaar lang was er een intense discussie en ruzie in het parlement.

(Bron: FM1Today; foto: ehefueralle.ch)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws