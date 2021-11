Fries is schelden zat en steekt kruisboog uit het raam 

on

Een 28-jarige man uit Burum is bij verstek veroordeeld door het dreigen met een kruisboog. Hij werd eind oktober tot twee keer toe uitgescholden voor ‘homo’.

Hij stond met zijn 45-kilometerwagentje bij het recreatiegebied Groene Ster bij Leeuwarden. Vanuit een voorbijrijdende auto uitgescholden. Toen er een tweede auto langsreed en hij opnieuw werd uitgescholden, pakte hij zijn kruisboog en stak die uit het raam.

De twee jongeren die in de voorbijrijdende auto zaten voelden zich bedreigd en deden aangifte.

De man uit Burum werd woensdag door de rechter bij verstek wegens bedreiging veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een week voorwaardelijke celstraf. Voor verboden wapen bezit en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs kreeg hij een boete van 400 euro.

Tijdens het verhoor door de politie in oktober verklaarde hij dat hij het zat was om uitgescholden te worden. Hij had de kruisboog een paar dagen daarvoor gekocht en die volgens hem niet gespannen. “Ik had het nooit moeten doen”, zei hij tijdens het verhoor.

Volgens de officier van justitie had de man niet zo’n zwaar middel mogen gebruiken, ook al werd hij uitgescholden. De eis was gelijk aan de opgelegde straf; de officier had er rekening mee gehouden dat de jongeren “niet zo’n frisse rol’ hadden in het hele verhaal.

De twee hebben een smartengeld van ieder 250 euro toegewezen gekregen.

(Bron: Waldnet; foto: Rechtbank Leeuwarden)

Categorieën:Nieuws