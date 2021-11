Inzamelingsactie voor mishandelde homoseksuele asielzoeker

on

LGBT Asylum Support is een inzamelingsactie gestart voor Ahmed, een Tunesische homoseksuele asielzoeker. Hij werd in de nacht van 1 op 2 november in Amsterdam mishandeld en beroofd.

Hij verliet die nacht de gaybar Soho aan de Regulierdwarsstraat, waarna hij werd aangesproken door twee mannen die hem vroegen of hij in Soho was geweest.

“En, heb je een man voor jezelf gevonden?”, vroegen ze aan Ahmed om hem vervolgens te beroven van zijn fiets, telefoon en rugzak. Zijn rugzak, waarin een powerbank en GBL koptelefoon zat, is later leeg teruggevonden.

“Ik ben te zwak en kon me niet verdedigen. Dat moeten ze hebben gezien terwijl ik uit gaybar Soho kwam”, zegt Ahmed tegen LGBT Asylum Support.

Ahmed is hartpatiënt en kon de beide mannen die hem beroofden niet achterna rennen.

“De mannen hadden het op mij voorzien omdat ik homo ben maar ook omdat ik zwak ben. Ik was heel erg bang en stond te huilen bij de politie. Die nacht heb ik niet meer geslapen. Ik ben verbaasd, dit is hartje gay Amsterdam! Nog steeds ben ik in shock, voel ik me onveilig op straat. Mijn vriend moet met me mee als ik naar buiten ga in het donker.”

Ahmed is al 7 jaar in de asielprocedure. Hij woont hij sinds 5 jaar in Amsterdam samen met zijn partner in een piepklein kamertje. De IND wil maar niet geloven dat Ahmed homoseksueel is.

Al jaren is het leven voor Ahmed vanwege zijn gezondheid en asielprocedure niet gemakkelijk en probeert hij desondanks altijd positief te zijn. Zo volgt hij dagelijks met succes onderwijs. Iets waar hij zijn fiets en telefoon hard voor nodig heeft.

LGBT Asylum Support is daarom een actie gestart: #HartvoorAhmed. Met het geld wordt in elk geval een fiets en telefoon aangeschaft. De actie is ook bedoeld om Ahmed te laten weten dat hij in Nederland meer dan welkom is.

Wie wil doneren: NL47 TRIO 0212 4621 72 o.v.v. #HartvoorAhmed

