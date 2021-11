Gratis weerbaarheidstraining in Enschede

on

In Enschede start dinsdag de weerbaarheidstraining ‘Overal jezelf kunnen zijn’. De training is voor iedereen die zich wel eens bedreigd voelt vanwege zijn seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie.

Ook staat de training open voor mensen die wel eens bedreigd worden vanwege hun huidskleur, godsdienst en/of etniciteit

De training bestaat uit zes trainingsavonden. Je leert vaardigheden en strategieën door het toepassen van Krav Maga om veilig thuis te komen en jezelf sterker en zekerder te voelen in openbare ruimtes.

Door het toepassen van niet alleen fysieke technieken, maar vooral mentale en sociale vaardigheden is de training zeer geschikt voor mensen die niet meteen iets hebben met een zelfverdedigingssport.

De training wordt gegeven bij Protect & Defend aan de Rijnstraat 11 in Enschede en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Enschede.

Info in het kort:

“Overal jezelf kunnen zijn”- weerbaarheidstraining Data: dinsdagavonden : 16 november, 23 november, 30 november en 7 december, 14 december, 21 december 2021 Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: Gymzaal Het Meerik, Rijnstraat 11 in Enschede, bij Protect & Defend of bij Hogeschool Saxion.

Als je je hebt aangemeld krijg je de exacte locatie door.

Kosten: geen, de borg van 25 euro krijg je terug na deelname aan de training Aanmelden: per mail via info@vizieroost.nl

Meer over Krav Maga was te horen in de Roze Golf van 12 september 2021.

(foto: Protect & Defend)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel