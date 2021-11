Amerikaans marineschip vernoemd naar Harvey Milk

on

In Amerika is een nieuw marineschip te water gelaten dat is vernoemd naar de openlijk homoseksuele burgerrechtenactivist en gemeente bestuurder Harvey Milk.

Het schip werd gedoopt door marineveteraan Paula Neira, de klinische programmadirecteur van het Johns Hopkins Center for Transgender Health.

“Leiders als Harvey Milk leerden ons dat diversiteit aan achtergronden en ervaringen bijdragen aan de kracht en vastberadenheid van onze natie. Het lijdt geen twijfel dat de toekomstige matrozen aan boord van dit schip geïnspireerd zullen zijn door het leven en de nalatenschap van Milk”, zei minister van Marine Carlos Del Toro in een verklaring voorafgaand aan de ceremonie.

“Harvey was een baken van hoop, niet alleen voor LHBTI-mensen, maar voor alle Amerikanen. Nu zal dit schip dienen als een symbool van hoop voor de wereld om te zien”, schreef burgemeester Todd Gloria van San Diego op Twitter.

Milk diende als duikbootofficier bij de marine tijdens de Koreaanse oorlog, maar werd in 1955 ontslagen vanwege zijn geaardheid.

Net als vele anderen die hem voorgingen, moest Milk “dat zeer belangrijke deel van zijn leven maskeren” terwijl hij bij de marine diende, zei minister Del Toro.

“Hij kreeg een minder dan eervol ontslag. Hij werd gedwongen ontslag te nemen omdat hij homo was”, zegt zijn neef Stuart Milk, medeoprichter en voorzitter van de Harvey Milk Foundation. “We moeten onze geschiedenis leren om te voorkomen dat we achteruit gaan en het herhalen”, voegde hij eraan toe.

In 1977 werd Milk de eerste openlijk homoseksuele verkozen ambtenaar in Californië en zat in de gemeenteraad van San Francisco. Op 27 november 1978 werd hij op het stadhuis vermoord door Dan White, een voormalige politieke collega.

(Bron: Daily News; foto: screenshot Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws