Golfstaten schrappen Marvel-film vanwege zoenende mannen

Marvel’s nieuwe film Eternals is niet te zien in de bioscopen in Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit. De film stond al aangekondigd in deze Golfstaten, maar is van de kalender gehaald.

Een officiële reden is niet gegeven, maar aangenomen wordt dat twee zoenende mannen de censuur niet gehaald heeft. Disney zou niet bereid zijn geweest de scene waarin superheld Phastos, gespeeld door Bryan Tyree Henry, innig zoent met zijn huisgenoot Ben, gespeeld door Haaz Sleiman.

Het is overigens de eerste kus van twee mensen van hetzelfde geslacht in een Marvel-film.

In Singapore wordt de film alleen voor 18+ geschikt geacht vanwege de zoenende mannen; eerdere Marvel-films waren voor 13+.

Eternals is de 28e film van Marvel, gebaseerd op een op een Amerikaanse stripreeks, die het eerst voor de Tweede Wereldoorlog verscheen.

In de film komen de Eternals, die onsterfelijk zijn, voor het eerst in duizenden jaren uit hun schuilplaats om de aarde te beschermen tegen hun kwaadaardige tegenhangers, de Deviants.

De film ging in première in Los Angeles in première en is geregisseerd en mede geschreven door Academy Award-winnende regisseur Chloé Zhao, die vorig jaar de Oscar voor Beste Regisseur en Beste Film won voor Nomadland.

(Bron: The Holywood Report; foto: screenshot trailer)

