Roze Golf 31-10: Arian zag het leven niet meer zitten

Arian wist al jaren dat hij jongens leuker vond dan meisjes, maar durfde dat niet hardop te zeggen. Hij werd op school gepest en dacht dat als hij zou zeggen dat hij op jongens viel, dat alleen nog maar erger zou worden.

Hij liep vast in zijn leven en zag het niet meer zitten. Hij verhuisde naar een andere stad en zocht hulp. Dat maakte zijn leven voor hem weer dragelijk.

Arian is een van de geportretteerden van de tentoonstelling Queer die vanaf donderdag 4 november te zien is bij het ROC van Twente in Hengelo.

In de Roze Golf vertelt Arian zijn verhaal; Freerk Jager, voorzitter COC Twente-Achterhoek vertelt over de expositie.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

De gids die bij de tentoonstelling hoort is hier te bekijken.

Wil je graag een papieren exemplaar, stuur dan een mail met je adresgegevens naar rozegolf@rtvoost.nl en dan krijg je de gids gratis toegestuurd.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 31 oktober tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

