Eerste Amerikaanse paspoort met een X

Een belangrijke dag voor non-binaire Amerikanen: het eerste paspoort in de Verenigde Staten met een X als geslacht is uitgegeven. Mensen die non-binair zijn identificeren zich niet als man of vrouw, dus willen liever ook geen M of V bij de geslachtsaanduiding in het paspoort.

Waardigheid

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat ze is toegewijd aan “het bevorderen van de vrijheid, waardigheid en gelijkheid van alle mensen, onder wie die van lhbti’ers”.

Amerikanen in het buitenland kunnen vanaf begin volgend jaar paspoorten aanvragen met een X. Nederland kent al langer paspoorten met de geslachtsaanduiding X.

