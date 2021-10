Tentoonstelling over geschiedenis transgenders

on

Bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is van 6 november tot en met 31 december 2021 een tentoonstelling te zien over transgenders. Met foto’s, films en objecten wordt in ‘Buitengewone geschiedenis. Transgenders in Nederland’ het verhaal verteld over zeventig jaar vooroordelen, uitstoting, en uiteindelijk erkenning.

Het museum eert de mensen die de moed hebben en hadden om zichzelf te zijn, dwars tegen maatschappelijke verwachtingen in, staat in een verklaring van het Vrijheidsmuseum.

Het Vrijheidsmuseum heette eerst Bevrijdingsmuseum en ging vooral over de oorlog en de bevrijding. Tegenwoordig pakt het museum ook andere thema’s op die met vrijheid te maken hebben.

Beeldmerk van de tentoonstelling bij het Vrijheidsmuseum.

