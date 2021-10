on

Het is Intersex Awareness Day. Daarom lanceren drie organisaties de website This Is Intersex. Doel is om kennis te vergroten, zowel bij mensen die intersekse zijn, als bij anderen.

Intersekse is als het lichaam van iemand niet past binnen de ‘normen’ van een mannen- of vrouwenlichaam. Zo kan iemand die ‘man is’ ook vrouwelijke kenmerken hebben.

De website.

Varianten

Zo worden er jongens met een vagina geboren of een meisje waarvan de clitoris zo groot is dat je van een penis kan spreken (bron). Tegelijk is het te makkelijk om alleen het bovenstaande voorbeeld te gebruiken, omdat er veel meer varianten van Intersekse zijn!

Blij

De Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID is betrokken bij de nieuwe site. Directeur Miriam van der Have: “Met de lancering van thisisintersex.org bieden we mensen één plek waar volledige informatie te vinden is over intersekse, seksediversiteit en de mensenrechten van intersekse personen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ik ben blij dat we dit op Intersex Awareness Day kunnen doen, een dag waarop we onder andere stilstaan bij wat er nog moet gebeuren om de rechten van intersekse mensen beter te beschermen. Met thisisintersex.org wordt dat inzichtelijk gemaakt.”

Afbeelding die gebruikt wordt op de nieuwe site over intersekse.

