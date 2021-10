on

Zondagmiddag 31 oktober is er weer een Ladies-Lounge in De Fermerie in Deventer. Deze middag is er een optreden van de band Two Dollar Tuesday.

De band speelt ‘Van 80’s rock tot heden pop’.

De entree bedraagt € 7,50 en toegang alleen met Corona QR-code of testbewijs

De Ladies-Lounge begint om 16:00 uur en duurt tot 21:00 uur en wordt georganiseerd door COC Deventer. De Femerie is te vinden aan het Muggeplein 9 in Deventer.

