Roze Golf 24-10: Vrouwenkleren maken van Daphne een ander mens

Daphne Waanders weet nog precies wanneer ze voor het eerst als vrouw gekleed over straat ging. Die dag staat in haargeheugen gegrift. Ze wed geboren in het lichaam van een jongen en moest altijd als jongen gedragen.

Sinds ze als vrouw door het leven gaat, is alles voor haar ten goede veranderd.

Roze Golf duurt zondag een uur omdat Ongelofelijk komt te vervallen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 oktober tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

