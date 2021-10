Zangeres Annet Nikamp treedt zondag op in Deventer

on

Zangeres Annet Nikamp is zondag 24 oktober te gast tijdens de ZondagMiddagSalon in Deventer.

De middag wordt georganiseerd door de Werkgroep 50 Plus van COC Deventer.

Annet Nikamp komt met ‘Annet’s Jukebox’. Ze heeft meer dan 700 liedjes op haar repertoire staan, waaronder haar bewerking van Vincent in het Sallands. Deze bewerking schreef ze op verzoek van de Roze Golf in het kader van de ‘Maart dialect-maand’. Ook was ze een van de artiesten op het Regenboogpodium, een initiatief van Mr Senior Pride 2020, Ralph Kleinbussink, in samenwerking met de Roze Golf.

De ZondagMiddagSalon begint om 16:00 uur in De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer. De entree is gratis, maar een vrije bijdrage wordt gewaardeerd. Toegang alleen met een Corona QR-code of een testbewijs.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel