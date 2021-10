Pastoors op Curaçao: huwelijk is tussen man en vrouw

on

In een brief aan het parlement op Curaçao herhaalt de Vereniging van pastoors het standpunt van de katholieke kerk dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw.

Volgens de brief is er geen natuurlijke, legale, biologische of logische basis om twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar te laten trouwen.

De brief volgt op de uitspraak van de rechtbank in Willemstad, die in september heeft bepaald dat het weigeren van een homohuwelijk neerkomt op discriminatie.

Het parlement is nu aan zet om iets met de uitspraak van de rechtbank te doen, maar het onderwerp ligt nogal gevoelig op Curaçao.

In 2018 werd een wetsvoorstel gemaakt voor openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, maar dat kwam nog niet verder dan het parlement.

