Uniparen uitgesloten van De Dansmarathon vanwege ‘fysieke verschillen’ man/vrouw

Paren van gelijk geslacht waren uitgesloten van deelname aan het SBS-programma De Dansmarathon, “vanwege fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen”, zegt een Talpa-woordvoerder tegen RTL-Nieuws.

Het programma bereikte zaterdag de finale. Het duo dat in vijftig uur tijd de minste rust nam, won een bedrag van 100.000 euro. Jermaine (29) en Tawatha (25) (foto) werden de winnaars.

Op social media was er ophef dat uniparen niet mochten meedoen aan De Dansmarathon. ‘Deelnemers moeten zich als danspaar inschrijven, in de verhouding man/vrouw’, zo staat in paragraaf 3.2 van het reglement van het programma.

“Mannen zijn fysiek sterker dan vrouwen, dat weten we. Ze hebben meer spiermassa en kracht. Maar we weten ook dat bij hele extreme duurinspanningen vrouwen beter kunnen zijn dan mannen”, zegt Maria Hopman, inspanningsfysioloog en hoogleraar Integratieve Fysiologie. “Bij een extreme hondensleetocht op de Noordpool die ook dagen duurt, zijn er bijvoorbeeld meer vrouwelijke winnaars.”

“Uithoudingsvermogen en mentale kracht zijn hierbij belangrijker dan spierkracht. Omdat we het verschil niet zeker weten, had iedereen mee kunnen doen”, stelt Hopman

Er deed wel homokoppel mee, maar de mannen mochten dus niet met elkaar dansen. “Moesten ze verplicht een andere partner zoeken?”, vraagt een twitteraar zich af.

“Er werd geen onderscheid gemaakt naar seksuele geaardheid. Zowel heteroseksuele als homoseksuele dansers konden deelnemen aan de Dansmarathon, mits zij dat deden met iemand van het andere geslacht”, aldus een Talpa-woordvoerder tegen RTL-Nieuws.

(Bron: RTL-Nieuws; screenshot: SBS6)

Categorieën:Nieuws