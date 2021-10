on

Oostenrijk stuurt de film Große Freiheit naar de Oscars. De film heeft een LHBTI-thema.

-Lees verder onder de foto-

Fragment uit Große Freiheit

Große Freiheit gaat over Hans, die in het naoorlogse Duitsland vanwege zijn homoseksualiteit steeds opgesloten wordt. Homoseksuele handelingen waren in Duitsland strafbaar tot 1969.

De Oostenrijkse jury die de film heeft geselecteerd voor de Oscar vindt het een historisch verhaal dat relevant is in de huidige tijd.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws