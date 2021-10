Verhit debat rond ‘Diversiteitsparkeerplaatsen’ in Hanau

on

De Duitse stad Hanau in Hessen heeft sinds eind september drie Vielfalt-Parkplätze, diversiteitsparkeerplaatsen, in de ondergrondse parkeergarage Am Markt.

De parkeerplaatsen moeten vooral mensen ondersteunen die een speciale behoefte hebben aan veiligheid en bescherming in de openbare ruimte.

Het gaat om drie plaatsen dicht bij de ingang van de parkeergarage; de achterwand is in de regenboogkleuren geschilderd.

Er is steun voor deze boodschap van verdraagzaamheid, ook van het stadsbestuur dat vindt dat ‘Hanau kleurrijk’. Maar er zijn er ook die vinden dat dit initiatief totaal overdreven, ongepast of zelfs gevaarlijk is.

“Als lgbti-bestuurders hun wagens systematisch op de parkeerplaatsen gaan zetten, stigmatiseer je ze eigenlijk en zet je ze net in de kijker van mensen met slechte bedoeling. Dit is dom en gevaarlijk!”

“Het moet gaan over gelijkheid: hiermee creëer je een nieuwe ongelijkheid. Fout!”

“Als er geen extra bewaking komt, verhoog je hiermee zeker de veiligheid niet, integendeel!”

“Maak de hele parkeergarage kleurrijk en verhoog de algehele veiligheid voor iedereen door voldoende verlichting en bewaking te voorzien.”

Verrast

Wethouder Thomas Morlock (FDP) benadrukt in de Süddeutsche Zeitung dat iedereen er mag parkeren, het zijn geen gereserveerde parkeerplaatsen.

Hij is verrast door de heftige reacties: “Naar mijn mening zijn de negatieve opmerkingen op internet veroorzaakt door misleidende berichten over de parkeerplaatsen. Ik was erg verrast door de heftigheid van de reacties. Voor mij is het echter het bewijs dat het des te noodzakelijker is om dergelijke signalen in te stellen.”

Hoe lang de parkeerplaatsen blijven is niet bekend. “We zijn niet van plan om de muur over te schilderen. Dat zou precies het verkeerde teken zijn.”

Vrouwenparkeerplaatsen

Deze ‘diversiteitsparkeerplaatsen’ zijn een variant op de speciale parkeerplaatsen voor vrouwen, die in diverse parkeergarages te vinden zijn. Zo hoeven vrouwen geen grote afstanden af hoeven te leggen in een verlaten parkeergarage.

