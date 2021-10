Kamer wil einde aan identiteitsverklaring

on

De Tweede Kamer wil dat scholen geen identiteitsverklaring meer vragen. Met die verklaringen moeten ouders en leerlingen de levensbeschouwing van de school onderschrijven. Een aantal reformatorische scholen vraagt daarin om afstand te nemen van homoseksualiteit.

Eén van de aangenomen moties die de Tweede Kamer aannam kwam van SP-Kamerlid Peter Kwint. Hij schrijft op twitter: “Dus geen verklaring dat een relatie alleen maar tussen man en vrouw mag zijn”.

Demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) zei al eerder dat scholen niet mogen discrimineren op basis van geaardheid. Maar vorige week zei hij tijdens een debat dat het te ver gaat om alle identiteitsverklaringen per direct te verbieden via een motie. Hij informeert de Kamer later wat hij van plan is met de motie.

EINDELIJK. De Kamer steunt mijn voorstel om ervoor te zorgen dat geen enkele school meer een verklaring van ouders mag vragen waarin ze de identiteit van de school onderschrijven. Belangrijke stap waar al jaren over gediscussieerd wordt. pic.twitter.com/p4ua5H5LMq — Peter Kwint (@peterkwint) October 5, 2021

