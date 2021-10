on

De Roze Golf van zondag 3 oktober is sinds dinsdagmiddag ook als podcast beschikbaar op de platformen van Spotify en iTunes.

De verwachting is dat in de loop van de dinsdagmiddag de Roze Golf van afgelopen zondag ook beschikbaar komt via Stitcher.

Normaal gesproken staat de podcast-versie zondagavond na de uitzending van de Roze Golf via de frequenties van Radio Oost online, maar door een fout is dat afgelopen zondag niet gebeurd.

Categorieën:En verder, Info uit de radio-uitzending, Overijssel