Enschede heeft sinds maandag een regenboogpad. Het pad ligt op de De Ruyterlaan bij de kruising met de Tromplaan ter hoogte van Hogeschool Saxion.

Het regenboogpad wordt maandag 11 oktober tijdens Coming-Out-Dag feestelijk in gebruik genomen.

“Als college van Enschede werken we aan een inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan en mag zijn”, zegt wethouder Arjan Kampman. “Je hebt het recht om te zijn wie je bent en je veilig te voelen, ongeacht gender, geloof, seksuele oriëntatie of identiteit. In Enschede wordt dat onderstreept met het laten zien van de regenboogvlag en de vele activiteiten tijdens de Regenboogdagen. “

“Extra bijzonder dit keer is dat we het eerste regenboogpad in Enschede officieel in gebruik nemen. Daarmee is diversiteit en inclusiviteit in de stad het hele jaar door zichtbaar voor iedereen.”

Kijk hier hoe het pad wordt aangelegd.

(Bron en screenshot: RTV Oost)

