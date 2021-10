Dinsdagavond Pride Walk in Enschede

on

Dinsdagavond is er een Pride Walk in Enschede, een feestelijke en demonstratieve optocht door de stad. Met de Pride Walk wordt aandacht gevraagd voor de emancipatie, veiligheid en inclusiviteit van de LHBTI+ gemeenschap van Enschede en omstreken.

De Pride Walk start om 18:45 uur op het plein voor Hogeschool Saxion op de hoek M.H. Tromplaan en De Ruyterlaan. Van te voren aanmelden is verplicht.

De Pride Walk is onderdeel van de Regenboogdagen, die dinsdag officieel van start gaan met het in de regenboogkleuren verlichten van het Epy Drost-gebouw van Hogeschool Saxion. De gedurende de Regenboogdagen die duren tot en met maandag 11 oktober, Coming-Out-Dag, is het gebouw verlicht in de kleuren van de regenboog.

Pride Netwerk Twente

De Regenboogdagen worden dit jaar voor het eerst georganiseerd door Pride Netwerk Twente, een samenwerkingsverband van diverse instanties, organisaties, bedrijven, sport, cultuur en onderwijs. Het doel is om het bewustzijn te creëren dat het niet vanzelfsprekend is om te kunnen zijn wie je wilt zijn.

De Regenboogdagen worden ondersteund door de gemeente Enschede.

Tijdens de Regenboogdagen worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij iedereen welkom is. Zo kan er een historische of roze stadswandeling gemaakt worden onder leiding van een bevlogen LHBTI+ gids. En er zijn workshops en bijeenkomsten. Voor alle activiteiten is aanmelden een vereiste.

Op www.regenboogdagen.nl staat het volledige programma.

Luister hier naar een kort stukje uit de roze stadswandeling uit de Roze Golf van 3 oktober. Gids is de 78-jarige Hans Lunter en verslaggever Bart Oude Scholten loopt met hem mee:

