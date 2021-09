Nog eens drie Poolse regio’s trekken LHBT-vrije zone in

on

Onder druk van de Europese Unie hebben nog drie regio’s in Polen hun ‘LHBTI-vrije zone’ in. Vorige week besloot de regio Święty Krzyż de zone in te trekken, de regio’s Krakau, Rzeszów en Lublin sluiten zich daar nu bij aan.

Van de vijf regio’s die van Europa een schriftelijke waarschuwing kregen, is er nog één die deze zone niet heeft ingetrokken. De vijf regio’s zouden in totaal 126 miljoen euro Europese steun verliezen als ze niet zouden inbinden.

Twee jaar geleden stelden zo’n honderd, voornamelijk conservatief katholieke regio’s in Polen ‘LHBTI-vrije’ zones in. De bestuurders wilden niet dat kinderen en gezinnen nog langer in aanraking zouden komen met ‘LHBTI-ideologie’.

De Europese Commissie oordeelde dat er daarmee sprake was van discriminatie en dreigde met sancties.

Hoewel de regering in Warschau zich verzette tegen de druk van Europa, besloten drie regio’s maandag tot het intrekken van de zones

De Poolse minister van Justitie, Zbigniew Ziobro, beschuldigt Europa van chantage. “Ze willen de Poolse democratie schenden door grote hoeveelheden EU-geld van ons af te nemen”, aldus de minister. “Ze chanteren ons om veranderingen door te voeren in ons sociale, culturele en educatieve leven. Het is een aanval op de democratie door de Europese elites.” Ziobro had de regio’s op het hart gedrukt niet in te binden.

Van het Poolse grondgebied is 16,5 procent nog een zelfverklaarde ‘LHBT-vrije’ zone. “deze zones zouden nooit mogen bestaan in Polen”, zegt LHBTI-mensenrechtenactivist Bart Staszewski in de Belgische krant De Morgen. “Met onze geschiedenis moeten we vooropgaan bij het accepteren van mensen.”

(Bron: De Morgen, NOS)

