Met ingang van maandag kunnen mannen die seks hebben met mannen een week lang gratis terecht bij de GGD’s in Overijssel en Gelderland voor een vaccinatie tegen Hepatitis-B.

De komende week tot en met 1 oktober kan er een afspraak gemaakt worden voor een vaccinatie op mantotman.nl of prostitutie.nl Bij het maken van een afspraak kan gekozen worden voor een locatie bij een GGD in Overijssel of Gedlerland.

Categorieën:Agenda, Overijssel