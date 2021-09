Eerste Regenboogweek in de gemeente Steenwijkerland

on

Voor het eerst wordt er een regenboogweek georganiseerd in de gemeente Steenwijkerland. In de week van 10 tot en met 17 oktober zijn er diverse activiteiten, waaronder een religieuze regenboogviering.

Daarnaast is er een talkshow ‘Queerpraatjes’ met schrijver/journalist Haroon Ali op 14 oktober in de bibliotheek, een speciale filmavond en afsluitende borrel op zondag 17 oktober bij De Heren van de Rechter in Steenwijk.

De Regenboogweek wordt georganiseerd door de Stichting Refenboog Steenwijk en ondersteunt door onder meer de gemeente Steewnijkerland, theater De Meenthe, de Protestantse Kerk Kuinre, de Heren van de Rechter en Sociaal Werk De Kop.

De Stichting Regenboog Steenwijkerland is dit jaar opgericht en wil opkomen voor de belangen van LHBTI-plussers in de Steenwijkerland .

Het volledige programma van de regenboogweek is binnenkort te vinden op de site en de Facebookpagina van de stichting

