Regenboogpodium te zien tijdens Zondag Middag Salon

Het Regenboogpodium word komende zondag (26 september) vertoond tijdens de COC ZondagMiddagSalon in Deventer.

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk voor Roze 50 Plus om artiesten live te laten optreden in verzorgingshuizen. Het Regenboogpodium werd als alternatief bedacht door Mr Senior Pride 2020 Ralph Kleinbussink en in samenwerking met de Roze Golf in december vorig jaar opgenomen. Vervolgens is het programma op een USB-stick uitgedeeld onder alle verzorgingshuizen in Overijssel door onder meer door vrijwilligers van de COC-verengingen .

De opnames zijn in mei dit jaar uitgezonden door TV Oost en was in augustus te zien als onderdeel van Pride TV.

In het programma zijn optredens te zien van Annet Niekamp, Body & Soul, Alice & Rolf en Harm Wolters. Ze zingen liedjes van onder anderen Paul de leeuw, Wim Sonneveld, maar ook eigen werk. De presentatie is in handen van RTV Oost-presentatrice Dorthy Oosting.

De middag wordt gehouden in De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer en wordt georganiseerd door de werkgroep Roze 50+ van COC Deventer en omstreken.

De salon gaat om 16:00 uur open en de toegang is gratis.

Door de gewijzigde coronaregels is vooraf aanmelden is niet langer nodig.

