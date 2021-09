Justitie pakt misbruik van illegale transgender prostituees aan

on

Justitie maakt zich zorgen om uitbuiting van Latijns-Amerikaanse transgender prostituees. De politie deed de afgelopen dagen invallen in diverse woningen in het hele land.

Hoofdverdachte is een 62-jarige vrouw uit de Dominicaanse Republiek, die tegen betaling woningen en werkplekken regelde voor onder meer Latijns-Amerikaanse transgender prostituees. Op haar telefoon vond de politie 1.300 nummers van prostituees en 300 tot 400 nummers van woningverhuurders. Justitie verwijt de vrouw dat ze misbruik maakt van de situatie van deze prostituees.

Illegaal

De meeste Latijns-Amerikaanse prostituees zijn illegaal in Nederland en werken in kamers of hotels. De klanten worden op internet geworven via speciale websites. Bovendien werken ze maar heel kort in één plaats, waarna ze vertrekken naar een andere plaats in Nederland of elders in Europa. Dat vergroot de afhankelijkheid van de prostituees van de mensen achter de schermen die er grof geld aan verdienen.

Moord

EénVandaag sprak met Sabrina uit Mexico. Zij doet al zestien jaar sekswerk in Europa en zet zich in voor de belangen van Latijns-Amerikaanse prostituees. In Mexico kreeg ze steeds meer te maken met geweld toen ze uiterlijk veranderde van man naar vrouw. In Latijns-Amerika zijn in de periode 2008 – 2020 zijn in totaal meer dan tweeduizend transgenders vermoord, met als koploper Brazilie met 1.520 vermoorde transgenders.

Transgenders komen moeilijk aan werk in hun eigen land. Om in Europa aan de slag te kunnen, worden vaak forse leningen afgesloten, met hoge rentepercentages. De geleende bedragen liggen tussen de 30.000 en 50.000 euro’s. Om alleen al de rente te kunnen betalen, is geld verdienen in de prostitutie vaak de enige mogelijkheid. “Je zult niet snel makelaar worden als transseksueel en als schoonmaker verdien je niet genoeg”, zegt Sabrina tegen EénVandaag.

Afhankelijk

Justitie schat dat er in Nederland zo’n 700 transgender sekswerkers uit Latijns-Amerika aan de slag zijn. Ze werken zeven dagen in de week en hebben gemiddeld zo’n vijf klanten per dag die elk tussen de 100 en 150 euro betalen. Hoeveel geld daarvan bij de prostituee terecht komt is niet duidelijk. Ze afhankelijk van de mensen die werkplekken regelen en de websites beheren. “Zo werkt kapitalisme. De een werkt, de ander krijgt het geld”, aldus Sabrina.

Doordat ze illegaal in Nederland verblijven, stappen ze niet gauw naar de politie. Wat justitie betreft grenst de situatie aan uitbuiting.

