Uitbraak van syfilis in de regio IJsselland tijdens coronapandemie

on

In de regio IJsselland is sprake van een explosie van het aantal gevallen van syfilis. Dat zegt GGD IJsselland.

De SOA spreekuren zijn zoveel mogelijk doorgegaan tijdens de coronapandemie en die zaten “bomvol met mensen die klachten hadden”, zegt Harriette van Buel van GGD IJsselland.

Het aantal gevonden seksueel overdraagbare aandoeningen is de afgelopen anderhalf jaar gestegen. Het aantal gevallen van syfilis sprong daar bovenuit. Dit jaar ligt het aantal mensen met syfilis al tegen de veertig, terwijl in 2020 dat aantal in totaal op 21 lag.

Melding RIVM

GGD IJsselland heeft van de uitbraak van syfilis melding gedaan bij het RIVM en heeft contact met huisartsen in de regio om ze op de uitbraak attent te maken en ze te wijzen op de symptomen van syfilis.

Van Buel denkt dat de syfilisuitbraak komt doordat mensen zich minder hebben laten testen tijdens de coronapandemie en langer door hebben gelopen met klachten. Ook sluit ze niet uit dat er toch sprake is van meer seksuele contacten, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld.

Swingers

Het aantal gevallen van syfilis is vooral gestegen bij mannen die wisselende -onbeschermde- sekscontacten hebben met andere mannen, maar de GGD constateert ook dat er steeds vaker heteroseksuele vrouwen besmet raken. Dat komt volgens Van Buel door sekscontacten in de zogenoemde swingerswereld, waar paren sekscontacten hebben met andere paren, waarbij mannen betrokken zijn die ook seks hebben met andere mannen. “Deze mannen zien we sporadisch op ons spreekuur”, zegt Van Buel en dat baart haar zorgen, “omdat deze mannen syfilis meenemen in hun relatie met hun vrouw.”

Laagdrempelig

“Dat is iets waar we ons nu over buigen: hoe kunnen we deze mannen bereiken, hoe kunnen we nog laagdrempeliger worden voor deze groep mannen zodat ze zich regelmatig laten testen.”

Van Buel wijst erop dat het laten testen bij de GGD ook anoniem kan.

In de Roze Golf van 19 september een uitgebreid gesprek met Harriette van Buel over de syfilisepidemie en de Hepatitis B Vaccinatieweek.

(Bron: Roze Golf; foto: GGD IJsselland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws