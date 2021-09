Kiev Pride trekt duizenden deelnemers en verloopt rustig

on

De Kiev Pride is onder bescherming van een grote politiemacht zonder ongeregeldheden verlopen. Volgens de organisatie waren er zo’n 7.000 mensen op de been voor een mars door de Oekraïense hoofdstad.

Enkele honderden activisten die tegen de mars waren, hielden hun eigen demonstratie in een park in Kiev

Onder de deelnemers aan Kiev Pride waren Oekraïense en internationale mensenrechtenorganisaties, organisaties van ouders van LHBT+-kinderen die worden gepest, en een gemeenschap van oorlogsveteranen die het bewustzijn over homorechten in het leger vergroten.

Viktor Pylypenko, een van de eerste veteranen van de oorlog van Oekraïne met Rusland die openlijk verklaarde homoseksueel te zijn nadat hij in 2018 het leger had verlaten, droeg zijn militaire uniform en versieringen tijdens de Pride. Hij is mede-oprichter van een organisatie die strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-Plus militairen in Oekraïne, die inmiddels zo’n 120 leden heeft.

Vertegenwoordigers van diverse buitenlandse ambassades in Kiev liepen ook mee, waaronder die van de Zweedse, Nederlandse en Australische ambassade.

De mars werd vorig jaar afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus; in 2019 trok de Kiev Pride 8.000 mensen

De mars werd in 2013 voor het georganiseerd in Kiev, in weerwil van protesten van religieuze en nationalistische groeperingen in het land. In de afgelopen jaren werd de optocht meerdere keren verstoord door rechts-radicale groeperingen.

Homoseksualiteit wordt breed afgekeurd in Oekraïne. Uit een recente enquête van de Oekraïense opiniepeiler Rating bleek dat 47 procent van de respondenten een negatief beeld heeft van de LHBTI Plus-gemeenschap.

Discriminatie wegens seksuele geaardheid op de werkvloer is verboden, maar het homohuwelijk is niet toegestaan en homostellen mogen ook geen kinderen adopteren.

Belgrado

In Servië werd in Belgrado onder zware politiebegeleiding voor de 20ste keer een Pride-mars gehouden. Volgens organisator Marko Mihajlovic is de situatie voor de LHBTI Plus- emeenschap de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar dat er nog veel gedaan moet worden.

