Regenboogbank in Breda voor derde keer in één week beklad

De regenboogbank in het park Valkenberg in Breda is de afgelopen week drie keer besmeurd met inkt.

De regenboogvlag die over de bank gedrapeerd is, is vorige week na een grondig opknapbeurt teruggeplaatst,

Dinsdag op woensdagnacht was het weer raak en waren de vlaggen volledig beklad. Ook woensdag op donderdagnacht werden de vlaggen besmeurd en vrijdagochtend werden de vlaggen weer vies aangetroffen.

Gemeente Breda laat weten de bekladdingen van de regenboogbank niet leuk te vinden. “We gaan de bank schoonmaken en bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn”, laat een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant weten.

In de nacht van 10 op 11 september werd de bank op initiatief van BO Diversity door vrijwilligers bewaakt’.

(Bron en screenshot: Omroep Brabant

