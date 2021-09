Het beeld komt tot leven tijdens COC-lezing in Deventer

on

Hoe kijk je naar een herkenbaar beeld van een mens? Raakt ons dat meer dan een beeld van dier of een ding of een beeld met een abstracte vorm? Vragen waar Rob Smolders antwoorden gaat formuleren tijdens een lezing woensdagavond 22 september in Deventer.

Rob Smolders geeft voorbeelden en laat beelden zien die in parken en op pleinen in Deventer staan; beelden waar we misschien achteloos aan voorbij lopen, maar dat is na deze lezing verleden tijd.

De lezing wordt woensdag 22 september gegeven in de Tuinkamer van Bibliotheek Centrum (Stromarkt 18 in Deventer) en begint om 20:00 uur.

De toegang bedraagt € 7,50 (inclusief drankje na afloop). Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Deventer en is vanwege het beperkt aantal plaatsen verplicht.

De lezing is een initiatief van COC Decenter in samenwerking met de Openbare Bibliotheek.

Foto: ‘De wachtende moeder‘ van Karoly Szekeres

