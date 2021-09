Spanjaard verzint mishandeling om affaire te maskeren

on

De 20-jarige Spanjaard die zei dat hij in het weekend was mishandeld omdat hij homo is, heeft verklaard dat hij zijn verhaal heeft verzonnen.

De inwoner van Madrid zei dat hij in het portiek van zijn huis door een groep was aangevallen en in zijn gezicht gestoken.

Ook zouden de mannen het woord ‘maricon’ (flikker) in zijn billen hebben gekrast.

De politie nam de zaak hoog op en ging op zoek naar ooggetuigen, maar die werden niet gevonden en op beelden van bewakingscamera’s waren de aanvallers niet te zien. Toen rechercheurs de man die aangifte had gedaan daarmee confronteerden, heeft hij zijn verhaal ingetrokken. Het blijkt dat zijn verwondingen – met wederzijdse instemming – zijn toegebracht met een mes door een man met wie hij vreemdging.

Om zijn affaire te verbergen heeft hij het verhaal verzonnen over een aanval door acht mannen met hoodies die hem hadden mishandeld. Dat leidde tot enorme commotie. Politici, onder wie premier Sánchez en twee ministers, buitelden over elkaar heen om het geweld in de als tolerant bekendstaande wijk Malasaña te veroordelen.

Belangengroepen voor LHBTI+’ers riepen op om woensdagavond in verschillende Spaanse steden de straat op te gaan om te demonstreren. Die protesten gaan wel door. Ook voor het weekend staat er een betoging gepland. Of die doorgaat is niet bekend.

De kans is groot dat de man nu wordt vervolgd voor het afleggen van een valse verklaring.

(Bron: NOS, VRT; foto: Politie Madrid)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws